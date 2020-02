Norra suusatajad tegid Ski Touril puhta töö

Ares sõidetud vabatehnikasprindis järgnesid Johaugile tema koondisekaaslased Heidi Weng ja Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Johaug jätkab suusatuuri ülikindla liidrina, tema edu Wengi ees on minut ja seitse sekundit. Kolmas on norralanna Ingvild Flugstad Östberg, kes kaotab juba 1.56-ga. Üldse on norralannadel nelikjuhtimine ning esikuuikus on viis norralast.



Meeste sprindis sai vigastuspausilt naasnud Kläbo järel teise koha itaallane Federico Pellegrino ja kolmanda koha prantslane Jay Renaud.

Alvar Johannes Alev kaotas Kläbole kvalifikatsioonis 18,33 sekundiga ning piirdus 70. kohaga.

Meestest juhib suusatuuri norralane Paal Golberg, kes edestab venelast Aleksandr Bolšunovi 23 ja koondisekaaslast Sjur Röthet 42 sekundiga.