Norra suusatajad leidsid patuoina: Bolšunovi mäekõrguses võidus oli süüdi mootorsaan

"Usun, et venelased on mootorsaanijuhi ära ostnud. Ma pean telepilti nägema, et saaksin teada, kas see vastab tõele," viskas Emil Iversen Dagbladetiga rääkides nalja.

Kui Iverseni avaldus oli tehtud naljaga pooleks, siis Simen Hegstad Krüger usub tõsimeeli, et mootorsaan pakkus venelasele tuulevarju.

"Mootorsaan sõitis liiga lähedal just siis, kui tuul küljelt puhus. See pole üldse hea, kui suusatajate kõrval sõidab mootorsaan. Selle juht tegutseb väga ebaprofessionaalselt, kui ta meile liiga lähedale sõidab," sõnas Krüger.

"Mootorsaanijuht peaks aru saama, kust tuul puhub, sest mootorsaan võtab palju rohkem tuult enda peale kui suusataja. Selle juht ei tohiks võistluse lõpptulemust mõjutada," lisas pettunud norralane.

Krügeri arvamusega nõustus ka Norra legend Petter Northug. Bolšunov nimetas norralaste juttu aga väljamõeldiseks.

"Minu võidul polnud mootorsaaniga midagi pistmist ja ma ei usu, et selline asi võiks mingit kasu tuua. Aga Krüger, Iversen ja Petter Northug võivad arvata, mida tahavad. Minu jaoks on see igatahes täielik jama!" põrutas Bolšunov. "Asi on lihtne - nad võinuks minu järel suusatada, kuid nad ei suutnud seda."