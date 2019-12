Norra suusataja kritiseeris teravalt FISi: see on sportlaste suhtes väga lugupidamatu

FIS ja Planica MK-etapi korraldajad jätsid reedesed treeningud ära ega lasknud sportlasi võistlusradadega tutvuma, sest püüdsid lund säästa.

"Minu arvates on väga kummaline, et FIS on end sellisesse olukorda pannud. Euroopas, Norras ja mujal maailmas on palju kohti, kus on enne jõule kindlasti piisavalt lund," sõnas Falla Norra rahvusringhäälingule NRK.

Planica etapi vabatehnikasprindi poolfinaalis kukkunud ja seetõttu 10. kohaga piirdunud Falla arvates on sporti tunginud liiga palju poliitikat.

"Kui Planica oleks etapi ära jätnud, pidanuks nad maksma suure trahvi. Seetõttu nad viivad selle etapi kuidagi läbi. Ilmselgelt on mängus palju poliitikat. See on sportlaste suhtes väga lugupidamatu. Me ei tea, mis olukorras rajad on. See kõik on puhas loterii. Rajad on kõvaks jäätunud, seal on kitsad kohad ja jubedad pöörded. Väga kahetsusväärne, et sellistes tingimustes peab võistlema," kurjustas Falla.

Norralastel läks Planica etapi vabatehnikasprindis üldse kehvasti ning ainsana pääses poodiumile kolmanda koha saanud Erik Valnes. Meestest võitis esmakordselt MK-etapi prantslane Lucas Chanavat, naistest oli parim rootslanna Jonna Sundling.