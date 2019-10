Norra suusatäht tegi uue hooaja eel üllatava otsuse

35-aastase norralase otsuse teeb üllatavaks tõsiasi, et tuleval hooajal ühtegi suurt tiitlivõistlust võistluskalendris pole.

"Jah, see on meie kindel plaan," rääkis kahekordne Tour de Ski võitja Sundby Norra meediale. Sundby otsuses mängis rolli nii vanus kui ka tema kaks noort last. "Tahan näha, missugune uue hooaja kalender täpsemalt on. Võib-olla on tuurile järgnevad võistlused minu jaoks huvitamad."

"Kui ma otsustan Tour de Ski'st osa võtta, siis ma tühistan ju järgneva perioodi," vihjas norralane uuel aastal toimuvale Rootsi-Norra suusatuurile. "Tour de Ski võistlusformaat on palju muutunud ajast, mil ma seal tegusid korda saatsin. Minu võiduvõimalused on paremad neli nädalat pärast Tour de Ski'd toimuval tuuril. Pean 35-aastasena seda kõike arvesse võtma. Ma ei kavatse olla seitsmes, ma tahan võita."

Tour de Ski uut võistlusformaati on ka varasemalt kritiseeritud. Probleem seisneb selles, et alates uuest hooajast plaanitakse tuur lõpetada ühisstardist etapiga. "Mina olen viimase päeva ühisstardi vastu. See tähendab, et 23. kohal lõpetanud mees võib olla tegelikult tuuri üldvõitja. Võidumees peaks olema ikkagi see, kes esimesena mäkke jõuab. Minu arvates on uus plaan täielik läbikukkumine," kritiseeris tippsuusataja Sjur Röthe ajalehes Dagbladet tänavu suvel.

Sundby tunnistas, et kui tal hakkab hooaja algus väga hästi minema, siis ta ei välista siiski Tour de Ski'l osalemist.