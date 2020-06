Norra suusatäht sõlmis haruldaselt tulusa lepingu

Ilta-Sanomati teatel kehtib norralase leping kütusefirmaga aastani 2025 ning toob talle iga-aastaselt sisse ligi 500 000 eurot. "See on väga hea tehing, aga ma ei saa detaile avalikustada," kommenteeris Kläbo. "Olen igatepidi kokkuleppega väga rahul, sest see annab mulle ruumi teha seda, mida tahan. Usun, et saan selle abil teha asju, mis mind suusatajana veelgi arendavad."

Soome meedia teatel on nii kopsakad lepingud suusamaailmas haruldased ning isegi endise suusakuninga Petter Northugi omi on nendega raske võrrelda. "Ma ei oska Northugi lepingute väärtusi kommenteerida, aga omalt poolt saan öelda, et olen enda üle väga õnnelik ja uhke," lisas 23-aastane Kläbo.

Kläbo on senise karjääri jooksul tulnud kolmekordseks olümpiavõitjaks ja maailmameistriks. Lisaks on tal ette näidata üks MM-pronks. MK-sarja üldarvestuses on ta triumfeerinud kahel aastal (2018, 2019).