Norra suusatäht peab hooaja ootamatult lõppenuks lugema

"Loomulikult on see minust väga igav ja lohakas, et ma hüppasin ühelt servalt kohmakalt alla, sest tahtsin otseteed kasutada," avaldas Östberg vigastuse põhjuse. "Annan endast parima, et tulla tagasi tugevana ja nii kiiresti kui võimalik."

Östbergi jaoks algas hooaeg keeruliselt, kui ta ei suutnud läbida hooajaeelseid rutiinseid tervisekontrolli. Alles aastavahetuse paiku suusakarusselliga liitunud norralanna on aga seejärel näidanud suurepäraseid esitusi ning stabiilsete poodiumikohtadega tõstnud end ülearvestuses viiendaks.

"Ingvildil on kannas murd ja peab seetõttu hooaja pooleli jätma," sõnas Norra koondise arst Öysten Andersen. "Ta peab mõned nädalad kannale puhkust andma ning me jälgime teda pidevalt."

Tänavuse hooaja valitsejal Therese Johaugil oli koondisekaaslasest kahju. "Väga kurb, et ta hooaja lõpu vahele jätab, aga nii võib paraku juhtuda. Ingvildil on palju ebaõnne olnud."