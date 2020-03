Norra suusatäht kritiseeris Therese Johaugi sõnavõttu: see kõlas üsna tobedalt

Vahepeal enam kui 45 sekundiga juhtinud Johaug püüti Rootsi tähe Frida Karlssoni poolt kinni umbes kilomeeter enne finišit. Rootslanna edestas konkurenti lõpuks 1,2 sekundiga. Johaug oli ainus norralanna, kes esikümnes lõpetas.

"Meile öeldi, et me suuski ei vahetaks. Järgisin mulle antud nõu," sõnas Johaug võistluse järel. "Pärast seda, kui rootslannad vahetasid suusad ära ning vahe hakkas tulema, oli selge, et oleksime pidanud sama tegema."

Pühapäeval meeste 50 km sõidus kolmanda koha teeninud Emil Iversen koondisekaaslasega ei nõustu. "See on selgelt sõitja vastutus. Siin ei ole kahtlustki. Inimene võib suusaraja kõrvalt juhtnööre ikka saada, aga otsuse eest vastutab ikkagi sportlane. Siin ei saa mitte kedagi teist süüdistada. See kõlas üsna tobedalt."

"Oli üsna hirmutav näha, kuidas nad ei mõistnud olukorda," jätkas kahekordne maailmameister Iversen. "Norralannad said siit õppetunni. See oli halb otsus sportlaste ja võib-olla ka määrdetiimi poolt. Siin ei olnud kahtlustki, et suuski oleks tulnud vahetada. Siiski oli tegu väga põneva sõiduga, mida oli huvitav jälgida."

"Norralannad ei olnud nii iseseisvad, kui nad oleks võinud," jätkas Iversen. "Nad peavad enda eest ise hoolitsema ja vastutuse juhtunu eest võtma."