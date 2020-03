"Võitsin sprindi arvestuses karika, kuid see pole hetkel üldse oluline. Sport ja MK-sarja võidud pole praegu olulised. Peame selle asemel keskenduma õigete valikute tegemisele, et saaksime üheskoos koroonaviirusele piiri panna," rääkis Kläbo NRK-le ja jätkas: "Juba Holmenkolleni etapi oleks pidanud ära jätma. See on lihtsalt piinlik, kui hiljaks FIS oma otsustega jäi."

"See kõik on nii vastutustundetu. FIS seadis sellega murdmaasuusatamise selgelt negatiivsesse valgusse," leiab Kläbo.

Meestest tuli tänavu MK-üldvõitjaks venelane Aleksandr Bolšunov, kes edestas tiitlikaitsjat Kläbot ligi 500 punktiga, ning naistest ülikindlalt norralanna Therese Johaug.