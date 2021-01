Norra suusatäht hoiatas itaallasest konkurenti: naudi oma võite, varsti ei pruugi sulle enam midagi jaguda

Iverseni ärritas Itaalia sprindiässa Federico Pellegrino kriitika, milles viimane pidas MK-etappidest loobunud norralaste otsust absurdseks.

"Loobumine näitab austuse puudumist. See oleks umbes sama, kui lennukis tekiks turbulents ja piloot hüppaks koos äriklassis olevate sportlastega lennukist langevarjuga alla. Tavaklassis reisivad sportlased peaksid aga lennukit päästma hakkama," rääkis Pellegrino detsembri alguses.

Iversenil on Pellegrino laused meeles.

"Tuleme pärast Tour de Skid MK-sarja tagasi. Pellegrinol on kaks võitu käes. Ta peaks suu pidama ja õnnelik olema, et need võidud meie eemaloleku ajal sai. Pole kindel, et talle pärast Tour de Skid enam midagi jagub," sõnas Iversen.

"Ainult Aleksander Bolšunov võib norralaste peale pahane olla, ta oleks meid ilmselt võitnud. Kõik teised tõusevad pingereas automaatselt kõrgemale, kui meid ei ole. Nad teenivad rohkem raha, rohkem poodiumikohti ning rohkem au ja kuulsust. Nautige, kuni veel saate. Kriitika asemel peaksite meid hoopis tänama," lisas ta.

Itaalia suusaliidu spordidirektor Marco Salle ütles vastulauses, et Iversen ei mõistnud, mida Pellegrino öelda tahtis.

"Pellegrino tahab võistelda maailma parimate sportlaste vastu. Ütles, mis ta ütles, aga austame norralaste otsust. Meil on kahju, et norralasi Tour de Skil pole," sõnas Salle.

Tour de Ski peetakse 1.-10. jaanuarini.