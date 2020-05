Norra suusatäht hakkas traktoristiks: üks tööpäev oli 17-tunnine

28-aastane Iverseni päevad koosnevad peamiselt traktoriga sõitmisest. Keskmine tööpäeva pikkus on 12 tundi, korra venis päev isegi 17 tunnile.

"On imeline tunne midagi muud teha. Ma ei pea mõtlema, et olen sportlane. Loomulikult ootan talve, aga enne tõsiste treeningute juurde asumist pean kehale ja vaimule midagi muud pakkuma. Pealegi on onu väga õnnelik, et tal abikäsi on," rääkis Iversen Norra rahvusringhäälingule.

"Sõidan traktoriga hommikust õhtuni. Vahepeal on väike paus. See on minu puhkus," teatas ta.

Iverseni sõnul jätkab ta viimaste kuude elukorraldust vähemalt 17. maini, juunis tuleb teha juba erialaseid treeninguid.