Norra suusatäht: FIS sunnib meid astmaatikuteks. Dopingutreener: selline jutt on norralaste manipulatsioon ja vabanduste otsimine

„Praegu meid justkui sunnitakse astmaatikuteks,“ teatas Jacobsen ajalehe VG veergudel ning kurtis, et MK-kalender on läinud liialt tihedaks. Norralanna sõnul tekibki paljudel sportlastel astma, kuna vastavalt võistluskalendrile tuleb väga tihti külma õhu käes maksimaalselt pingutada.

Jacobsen tõdes, et ta ei ole ainus sportlane, kes liialt tiheda võistluskalendri pärast muretseb. Teiste seas toetas teda näiteks teine norralannast staar Maiken Caspersen Falla.

Pilk ajalukku tõestabki, et viimase 20 aasta jooksul on MK-kalender läinud 30 protsendi võrra tihedamaks. Soome ajaleht Ilta-Sanomat küsis Jacobseni sõnavõtu peale kommentaari Kyrölt ning soomlane leidis, et tihe kalender on toodud lihtsalt vabanduseks astmarohtude kasutamisele.

„See on vale ja lihtsalt vabanduse otsimine,“ teatas Kyrö. „Tegelikkuses on sportlaste hingamissüsteemile antav koormus võrreldes varasemaga vähenenud.“

Kyrö tõdes, et võistluste arv on küll tõusnud, kuid tõi välja, et varasemalt võisteldi tunduvalt pikematel distantsidel ning tihtipeale ka külmemates oludes.

„Viimase kümne hooaja talved ei ole üldse väga külmad olnud. 1970-ndatel ja 1980-ndatel võisteldi Põhjamaades ning Venemaal tihti oludes, kus külma oli -15 või isegi -25 kraadi,“ lisas Kyrö, et toona sai sportlase hingamissüsteem palju suurema koormuse.