Kõik suusasõbrad teavad, et selle ala parimad tulevad Norrast. Ei ole ka midagi imestada, sest sealmail on tegemist rahvusspordiga ja suusarajad hakkavad looklema metsaveerel asuvate kodude ukse eest. Norralased on oma suusatarkuse kogunud õpikusse „Utviklingstrappa langrenn”, mis eesti keeles tähendab sisuliselt murdmaasuusatamise arenguetappe.