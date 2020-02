Norra suusalegend: Andreas Veerpalu dopingujuhtum on minu elu suurim pettumus

"See, et Andreas jäi vahele, on suurim pettumus, mis mul on elus olnud," sõnas Estil.

Norra legend puutus oma vana rivaali ja sõbra Andrus Veerpalu pojaga lähedalt kokku, kuna Andreas õppis Norras Meräkeris asuvas Põhja Ülikoolis.

Estil usub, et 26-aastast Veepalu me enam kunagi suusavõistlustel ei näe. "Kui sa üritad pärast pettust samasse keskkonda tagasi tulla, siis oled sa samas seisus kui Aleksandr Loginov laskesuustamises. Keegi ei taha sind tagasi," rääkis Estil.

Mõlemad Veerpalud on dopinguskandaalide järel avalikkuse eest peitu pugenud ja keeldunud kommentaaride andmisest.

Suusatreener Anti Saarepuu, kes oli Seefeldi MMi ajal Eesti koondise juhendajaks, pole samuti kummagi Veerpaluga kontakti saanud.

"See kehtib kogu Veerpalu pere kohta... Keegi ei saa neid kätte. Isegi mitte Eestis. Nad on peidus," sõnas Saarepuu Expressenile. "Ma ütlen täiesti ausalt - ma ei tea Andreasest mitte midagi. Pärast juhtunut pole temast midagi kuulnud."

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) andis jaanuari alguses teada, et Karel Tammjärvele, Andreas Veerpalule, Kasahstani sportlasele Aleksei Poltoraninile ja ka treener Mati Alaverile on määratud nelja-aastane võistluskeeld.