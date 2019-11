Norra suusakoondise uustulnukas võidutses Beitostöleni sprindis

24-aastane Stenseth, kes on Norra A-koondises uustulnukas, edestas finaalsõidus maailmameister Maiken Caspersen Fallat 1,2 sekundiga. Kolmas oli ameeriklanna Sophie Caldwell (+2,37).

Stenseth sai MK-sarjas esimesed punktid alles tänavuse aasta alguses, kui oli Dresdeni sprindietapil 17.

Meestest võttis Beitostölenis võidu U23 vanuserühma maailmameister Erik Valnes, kellele järgnesid koondisekaaslane Pal Trøan Aune (+0,35) ja prantslane Lucas Chanavat (+1,12).

MK-sarja üldvõitja Johannes Hösflot Kläbo piirdus viienda kohaga ja kaotas võitjale kahe sekundiga. Norra äss ise ei pidanud Valnesi võitu üllatuslikuks. "Juba suvel oli näha, kui tugev ta on. Ma pole sugugi üllatunud, et ta täna võitis. Ja hetkel on üldse kohutavalt palju mehi, kes suudavad kiiresti sõita. Tase ühtlustub ja mina olen kukkunud juba viiendaks," kommenteeris Kläbo NRK-le.