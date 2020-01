Norra suusakoondise endine juht: ma ei nutaks, kui Ustjugov olümpiakeelu tõttu varakult karjääri lõpetaks

Venemaa koondise peatreener Markus Cramer on aga varem öelnud, et tema suurim hirm on see, kui Ustjugov kaotab olümpiakeelu tõttu motivatsiooni ja lõpetab karjääri.

"Mul ei ole temast kahju," rääkis Löfshus väljaandele VG. "Ma ei nutaks, kui ta karjääri lõpetaks. Kui tõendid on piisavad ning ta peab seetõttu olümpialt eemale jääma ja kaotab motivatsiooni, siis protsess ju töötab."

"Ma olen Venemaa suhtes oma kogemuste tõttu umbusklik. Vaatan vanu treenereid ja ametnikke, kes MK-sarja etappidel ringi käivad. Ütlen neile tere, aga neil on ajaloolised taagad küljes. Tõsi, ma usun, et praegu MK-sarjas võistlevad venelased on puhtad," lisas ta.

Rahvusvaheline olümpiakomitee jättis viimaste aastate ühe tugevaima murdmaasuusataja Ustjugovi 2018. aasta olümpialt kõrvale ja võib sama teha ka 2022. aasta suurvõistluse puhul. Põhjuseks on see, et Ustjugov osales 2014. aastal Sotši olümpial, mida ilmestas Venemaa süsteemne dopingupettus. Positiivset dopinguproovi pole Ustjugov andnud.