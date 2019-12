Norra suusajuht nõuab hooaega hästi alustanud venelaste MK-sarjast kõrvaldamist

Røste leiab, et nii olümpiamängude, maailmameistrivõistluste kui rahvusvahelise suusaliidu FISi korraldatava maailma karikasarja suhtes peaks kehtima samad reeglid.

Venemaa suusakoondise peatreeneri Markus Crameri arvates on Røste seisukoht arusaamatu.

"Meil on koondises sportlased, kes pole kunagi dopinguga seotud olnud. Mis saab näiteks Ustjugovist? Või Gleb Retivõhhist? Nad ei saanud 2018. aasta olümpial startida. Meile pole siiani põhjendatud, miks. Kedagi ei tohiks diskvalifitseerida ilma selge põhjenduseta. Seetõttu ei saa ma temaga (Røste) nõustuda," sõnas Cramer, vahendab NRK.

"Ma olen väga häiritud sellest WADA karistusest, sest selle otsuse suurimad kaotajad on sportlased. See karistus tabab vaid neid, kuid mitte kontoris istuvaid ametnikke. Kui need ametimehed on jätnud midagi õigel ajal esitamata või midagi valesti teinud, siis mida saavad teha tavalised sportlased?" kurtis sakslasest peatreener.

Venemaa murdmaasuusatajad on teinud hooajale suurepärase alguse. Näiteks võtsid venelased eelmisel nädalavahetusel Lillehammeri MK-etapil meeste teatesõidus koguni kaksikvõidu.

Venemaa antidopinguagentuur RUSADA juhtkond koguneb 19. detsembril ja siis otsustatakse, kas WADA karistus kaevatakse spordikohtusse. Siiani on Venemaa mitme tähtsa ametiisiku poolt tulnud selgeid signaale, et asi läheb kindlasti spordikohtusse.