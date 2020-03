Norra suusaäss: mul on külmkapil palja ülakehaga Putini pilt, ta meeldib mulle väga

Küsimusele, kas Northug tahaks Putiniga kohtuda, vastas norralane: "Ma tõesti tahaksin. Mulle ta meeldib. Mul on USA-s külmkapi küljes Putini pilt, kus ta on palja ülakehaga ja ratsutab hobusel. See on väga kuulus foto."

Kuidas Northug Putinit ette kujutab? "Üks maailma suurimaid nimesid. Kõik tunnevad teda. Ma jälgin poliitilisi uudiseid ja mulle meeldib Putini stiil. Ta näib olevat tugev juht, kellel on hea huumorimeel," vastas norralane, vahendab Lenta.ru.

Northug on ka varem oma intervjuudes jutu Putinile viinud. Näiteks 2016. aastal ütles ta R-Spordile antud usutluses: "Kes teab, võib-olla sõidan järgmisel olümpial Venemaa lipu all, kui Putin teeb mulle hea pakkumise."

Kui Lenta.ru Northugile seda avaldust meelde tuletas ja küsis, milline oleks olnud see "hea pakkumine", ütles norralane, et Putin võinuks talle anda Venemaa kodakondsuse ja kena korteri.