Norra suusaäss kritiseeris teravalt FIS-i: ma ei näe, et olukord oleks paranenud

Nädalavahetusel peetud Norra meistrivõistlustel võitis alles 21-aastane Harald Östberg Amundsen 15 km vabatehnikasõidus hõbemedali, kuid MK-sarjas ta koondisse ei mahu.

"Praegune olukord ei lase noortel Norra suusatajatel esile tõusta. Kui eesmärk on suurendada väiksemate riikide osalemist MK-sarjas, milleks siis vähendada suurriikide kvoote. Ma ei saa sellest aru. Ma ei saa sellise poliitika sportlikest argumentidest aru," rääkis 35-aastane Sundby NRK-le.

Suurriikide kvoot vähendati kuuele sportlasele 2016. aastal ning Sundby ei näe, et see oleks MK-sarja rohkem osalejaid toonud. "Olen pikka aega MK-karusellis tiirelnud ja ma pole näinud, et see meede oleks olukorda parandanud."

Norralane tõi näite eelmise aasta Holmenkolleni MK-etapilt, kus osales meeste maratonis vaid 45 meest, kellest 42 lõpetasid.

"Minule tundub see (poliitika) rumal. Meil on suusatajaid, kes võiks võidelda poodiumikohtade nimel või tõusta maailmameistrivõistlustel esikümnesse, kuid osad neist peavad istuma kodus diivanil. Nii on otsustanud FIS," kurjustas Sundby.