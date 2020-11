Norra suusaäss Kläbo kuulutas tänavuse võistlusaasta lõppenuks

"Ma arvan, et praegusel ajal on rahvusvahelistes sihtkohtades reisimine täiesti vale asi. See tähendab suurt kontaktide hulka paljude inimestega. Ma ei taha sellega kokku puutuda. Ma tunnen, et suusatamine ja võistlused pole praegu kogu maailmas möllava pandeemia kõrval eriti olulised," teatas 24-aastane Kläbo pressiavalduse vahendusel.

Järgmise stardi teeb Kläbo ilmselt 1. jaanuaril 2021 algaval Tour de Ski`l, kuid päris kindel see ei ole.

"Esmalt pean vaatama, kas Tour de Ski üldse toimub. Siis kaalun, kas osalen. See kõik sõltub koroonaolukorrast," lisas Kläbo.

Hooaja tähtsaim jõuproov on norralase jaoks Oberstdorfi maailmameistrivõistlused, millest ta ei taha mingil juhul eemale jääda. Lähiajal keskendub Kläbo vaid tugevatele treeningutele.