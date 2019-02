Norra peatreener dopinguskandaalist: poleks uskunud, et 2019. aastal sellised asjad juhtuvad

Seefeldis on Austria ja Saksamaa ametivõimude ühisoperatsiooni käigus arreteeritud üheksa inimest, kellest viis on sportlased. Kinni on peetud Austria suusatajad Dominik Baldauf ja Max Hauke, eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning kasahh Aleksei Poltoranin, kes on Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu õpilane.

"Pean tunnistama, et sellised uudised olid väga üllatavad," sõnas Löfshus Norra rahvusringhäälingule. "Ma kujutasin ette, et selliseid asju enam 2019. aastal ei juhtu."

"Kõik see on väga kurb ja rumal. Kindlasti jätab see halva tunde ka kõigile puhastele sportlastele," lisas Löfshus.