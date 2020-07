Norra peaminister astus Johaugi kaitseks välja: paljud oleks dopinguskandaali järel alla andnud

Mainekat Egebergi auhinda on Norras välja antud alates 1919. aastast. Auhind määratakse sportlasele, kes on näidanud silmapaistvad tulemusi vähemalt kahel erineval spordialal ning olnud ühtlasi eeskujulik sportlane, kes edendab spordi põhiväärtusi.

Tulemuste osas pole Johaugil probleeme, sest 2019. aastal tuli ta Seefeldis toimunud suusatamise MM-il kolmekordseks maailmameistriks ning lisaks triumfeeris ta mullu suvel Norra kergejõustiku meistrivõistlustel naiste 10 000 meetri jooksus ja näitas tänavu juunis samal jooksudistantsil suurepärast aega.

Probleemiks on aga tema dopingukaristus, kuna Johaug jäi 2016. aastal vahele anaboolse steroidi kasutamisega ning talle määrati 18-kuune võistluskeeld. Paljud eksperdid on arvamusel, et Egebergi auhinnale peaks kandideerima vaid puhtad sportlased.

Nüüd võttis Johaugi teemal sõna ka Norra peraminister Erna Solberg, kes nimetas norralannat "fantastiliseks sportlaseks".

"Ma arvan, et ta (Johaug) on hea eeskuju kõigile selles osas, kui palju ta spordile pühendub ning kui tõsiselt ta tegeleb nii oma õnnestumiste kui ka ebaõnnestumistega," sõnas Solberg, vahendab Iltalehti.

"On palju neid, kes oleksid tema olukorras alla andnud," viitas Solberg Johaugi dopinguskandaalile.

Johaug oli peaministri kiituse üle mõistagi õnnelik. "See oli tema poolt tõesti ilus. Ma hindan seda avaldust väga. Saan öelda ainult aitäh!" rõõmustas ta.