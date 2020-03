Norra murdmaasuusataja ei suuda Rootsi staari alavahetust uskuda: arvasin, et see on aprillinali

"Arvasin, et tegu on naljaga. Kui sellest kuulsin, vaatasin esimese asjana kalendrit ja veendusin, et tegu poleks 1. aprilliga," ütles 23-aastane norralanna.

"Murdmaasuusatamise jaoks on see korralik löök, aga on põnev vaadata, kuidas Nilssonil laskesuusatamisega kohanemine kulgeb. Elan talle kindlasti kaasa," lisas Weng.

Teine norralanna Kristine Stavas Skistad tunnistas, et uudis valmistab talle pettumust. "Lootsin Stinaga talvel mõõtu võtta. Kui see nii on, siis mul on väga kahju. Ta oli juba aastaid maailma parimate suusatajate seas," lausus ta.

26-aastane Nilsson tuli 2018. aastal Pyeongchangis sprindis olümpiavõitjaks. Lisaks olümpiakullale leiab te,a auhinnakapist veel kaks olümpiahõbedat ja kaks -pronksi. Maailmameistrivõistlustelt on rootslanna võitnud kokku seitse medalit (kaks kulda, viis hõbedat). Murdmaasuusatamise MK-etappidel on ta võidutsenud 23 korral ja poodiumile pääsenud 41 juhul.