Norra meistrivõistlustel sündis suurüllatus: 19-aastane suusasprinter pälvis kulla

Evensen võidutses meeste sprindi finaalis ajaga 2.46,21. Teise koha saanud Havard Solas Taugböl (26) kaotas 0,67 ja pronksi pälvinud Sindre Björnestad Skar (28) 0,73 sekundiga.

"See oli täiesti haige," oli Evenseni esimene kommentaar üllatusvõidu järel, vahendab NRK. "Ma ei saanud aru, mis toimub, sest sõidud läksid päeva jooksul järjest lihtsamaks."

Küsimusele, kas ta on Norra suusatamise uus Johannes Hösflot Kläbo, vastas Evensen enesekindlalt: "Minust saab veelgi parem suusataja. Oleks ta täna startinud, oleks ka tema mulle kaotanud."

Pronksivõitja Skar tunnistas, et ei pidanud Evenseni finaali eel eriti tõsiseks konkurendiks: "Keegi ei arvanud temast midagi. Ja see, et ta võitis, on väga lahe."

Viimati oli Evenseni sarnase tembuga hakkama saanud Petter Northug, kes tuli 15 aastat tagasi samuti juuniorieas Norra meistriks.

Naiste sprindis võidutses täna Maiken Caspersen Falla. Teine oli Ane Appelkvist Stenseth (+0,87) ja kolmas Mathilde Myhrvold (+0,97).