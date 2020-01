Norra laskesuusastaar usub Johaugi: Therese tarvitas dopingut kogemata. Tema jaoks oli hullem ainult parima sõbra surm

Johaug jäi 2016. aastal vahele dopinguaine klostebooliga ja väitis pärast, et tarvitas kogemata seda ainet sisaldavat huulekreemi. Nimelt polnud ta enda sõnul teadlik, et kreemis on kostebooli.

"Usun Thereset ja tema versiooni toimunust. See, mis temaga juhtus, on iga sportlase õudusunenägu. Therese jaoks oli hullem ainult parima sõbra surm," viitas Eckhoff Ida Eidele, kes süri 2018. aasta septembris südamerabandusse.

"Therese on vankumatu. Ta tõusis võtete ajal igal hommikul kell neli või viis üles ja läks trenni. Ta harjutab kogu aeg. Ükskõik, kus ta on, otsib ta alati võimalust, et liigutada," sõnas Eckhoff.