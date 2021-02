Norra karmistas piiranguid, kõik suusaalade MK-etapid jäävad ära

Seoses nakatumisjuhtude arvu kasvu ning muteerunud koroonaviiruse sissetoomisega Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Suurbritanniast sulges Norra valitsus riigi piirid. See tähendab ühtlasi, et Norrasse ei pääse ka välissportlased.

"Tänase valitsuse otsuse tagajärg on see, et märtsis Norras MK-etappe ei toimu. See kehtib kõigi spordialade kohta," sõnas Norra suusaliidu president Erik Røste NRK-le.



Ära jäävad nii mäesuusatamise etapp Kvitfjellis (4.-7.03), kahevõistluse etapp Holmenkollenis (11.-14.03), murdmaasuusatamise etapp Holmenkollenis (12.-14.03), suusahüpete etapid Lillehammeris (15.-16.03), Trondeheimis (17.-18.03) ja Vkersundis (19.-21.03) ning laskesuusatamise etapp Holmenkollenis (16.-21.03).

Norra suusaliidu juht leiab, et valitsuse otsus on liiga karm. "Me austame valitsuse otsust, kuid usume, et oleksime suutnud MK-etapid turvalises ja heas keskkonnas läbi viia. Siiani on võistlusi peetud 13 riigis ja 66 linnas ning see on toiminud väga hästi." lisas Røste.