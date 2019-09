Norra dopinguekspert Seefeldi dopinguskandaalist: natukene kummaline, et osadele suusatajatele pole veel lõplikku karistust määratud

"Samal ajal on räägitud, et spordis võiks kasutusele võtta sarnane karistussüsteem nagu igapäevaelus," jätkas Kaggestad. "Tõsi on ka see, et osade juhtumite puhul võib tulla mängu nüansse, mis pikendavad kogu protsessi." Ta tõi näitena Hispaania profiratturi Juan Jose Cobo, kellelt võeti tänavu ära võit, mille ta saavutas 2011. aastal.

"Siiski on praegu tegu juhtumiga, kus politsei käes on väga palju dokumente ning neil on ilmselt rohkem tõsiselt võetavaid tõendeid kui tavaliselt spordis. Kõik peaks enamvähem selge olema," lisas norralane.

Lisaks Tammjärvele ja Veerpalule tunnistas hiljem veredopingu kasutamise üles ka Algo Kärp. Skandaaliga on seotud ka suusatreener Mati Alaver ning kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu, kes oli Tammjärve sõnul tema ja Andrease hämaratest tegudest teadlik.