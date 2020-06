Norra antidoping on vähese testimise pärast mures, ka Johaugi pole kevadel kontrollitud

FIS on koroonakriisi tõttu tellinud märtsist kuni maini koguni 90% vähem dopinguteste kui aasta tagasi samal perioodil.

"See on väljakutse ja probleem rahvusvahelise spordi usaldusväärsusele. Ma olen mures, sest viimastel nädalatel on võetud väga vähe dopinguteste," sõnas Solheim NRK-le.

Kui mullu võttis FIS kevadel kolme kuu jooksul 2220 võistlusvälist dopingutesti, siis tänavu on see number kahanenud 299-le.

Norra suusaäss Johannes Hösflot Kläbo kinnitas NRK-le, et teda on sel kevadel testitud. Therese Johaugi, kes osales hiljuti Oslo kergejõustikuvõistlustel, aga mitte. Bisletti mängudel ei soovinud ühtegi dopinguproovi võtta ei FIS ega Norra antidoping.

"Hetkel on väga eriline aeg. Me peame mõistma, miks asjad just nii on. Aga mõistagi pole see hea, et numbrid on nii madalad. Jääb vaid loota, et süsteem taastub," lausus Johaug dopingukontrollide töö kohta.