Norra ajakirjanik võrdles Northugi Veerpaluga: üks pettis iseennast, teine konkurente

Norralase kokkuvõte oli, et nende meeste skandaale ei seo miski, sest kui Northug pettis kokaiini tarvitades vaid iseennast, siis kasvuhormooni kasutanud Veerpalu pettis oma konkurente.

"Andrus Veerpalu on Eesti suurim spordikangelane, kellele Austria politsei esitas süüdistuse dopingupettuste eest. See juhtus Petter Northugi vastu esitatud kokaiinijuhtumi ajal, kuid muidu pole suusaspordi kahe suure konkurendi languse vahel mingit seost," leiab Sæther.

Ajakirjanik alustab oma kommentaari meenutusega 2010. aasta olümpiamängude maratonist, kus Veerpalu ja Northug viimati omavahel konkureerisid.

"Mul on vaja võitmiseks konkurentide abi. Ma vajan kogu sõidu ajal kõva tempot. Siis teeksin ise viimasel 15-20 kilomeetrit tempot. Ideaalne oleks, kui mind aitaks Lukas Bauer," meenutas Sæther Veerpalu sõnu päev enne suusatamise kuningliku distantsi algust.

"Mida ta (Veerpalu) aga ei öelnud, oli see, kuidas ta ise oli enne salaja petnud. Sel ajal nähti Veerpalut koduses väikses Eestis kui suurt spordiime. Seal oli ta riiklik ikoon pärast Nõukogude Liidust vabanemist 1991. aastal. Koos populaarse treeneri Mati Alaveriga tagas Andrus Veerpalu, et murdmaasuusatamisest sai üleriigiline uhkus. Sel ajal võisid rahvuskoondise suusatajad saada 50 000 Eesti krooni suurust kuupalka, see oli enam kui kaheksa korda suurem riigi keskmisest palgast. Peatreener Alaver oli seda spordiala juhtinud nõukogude ajast alates. Hiljem on selgunud, et enne skandaale Veerpalu perekonnaga kasutas ta tõenäoliselt nõukogulikke meetodeid keelatud ainete näol," kirjutab Sæther.

Norra ajakirjanik jätkab: "Alles siis, kui Andrus Veerpalu jäi aasta pärast Vancouveri olümpiamänge kasvuhormooni kasutamisega vahele, sai tegelikkus kodufännide jaoks selgemaks. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) määras kangelasele pettuse eest kolme-aastase võistluskeelu. Sellest hoolimata oli toetus aga endiselt piisavalt suur, nii et Eesti silmapaistvad teadlased otsustasid teda päästa."

Sæther meenutab järgnevalt, kuidas meie teadlased vaidlustasid kasvuhormooni piirväärtused ja pöördusid spordikohtusse: "Spordiarbitraaži kohtunikud ei nõustunud WADA kasvuhormooni piirväärtuse arvutusega ja vabastasid Veerpalu süüst. Kuigi nad rõhutasid ka kohtuotsuses, et "on palju tegureid, mis näitavad, et suusataja tegelikult pruukis kasvuhormooni."