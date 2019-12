Noort suusatähte tabas järjekordne tagasilöök, rootslanna jääb hooaja tähtsaimalt võistluselt eemale

Rootsi suusaliit andis kümmekond päeva tagasi teada, et Karlsson peab mõneks ajaks võistlemisest loobuma, sest ei läbinud rutiinset tervisekontrolli. Karlssoni tervisehädade põhjustena on välja toodud ületreenimine ja liigne näljutamine. Nüüd selgus, et noor suusatäht ei saa osaleda suusatuuril Tour de Ski.

"Tal ei ole mõistlik nii kiiresti tagasi tulla," rääkis Rootsi suusakoondise raviarst Magnus Oscarsson väljaandele SVT. "Frida tänavusest Tour de Ski'st osa ei võta."

Oscarsson lisas, et ei soovi spekuleerida selle üle, millal Karlsson taas võistlustulle naaseb. "Ta vajab praegu rahu ja vaikust."

"Ma usun täielikult Magnusesse ja tema meeskonda, kellel on vajalikud teadmised, et õige otsus teha," kommenteeris olukorda suusataja ema ja mänedžer, Mia Karlsson.

Karlsson on sel hooajal kaasa teinud vaid Ruka MK-etapil. Klassikasprindis piirdus ta 40. kohaga, 10 km eraldistardist klassikasõidus oli ta 11. ja 10 km vabatehnika jälitussõidus 8.

Seefeldi MM-il võitis ta Rootsi 4x5 km teatenaiskonnaga kuldmedali, 10 km eraldistardist klassikasõidust tuli talle hõbe ja 30 km ühisstardist vabatehnikadistantsil pronks.

Rootsi suusatajatest pole tänavu veel võistelda saanud maailmameister ja olümpiahõbe Ebba Andersson, kes on taastumas põlvevigastusest. Oscarsson ei soovinud kommenteerida, millal Andersson võib suusarajale naasta.