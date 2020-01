Neljakordne olümpiavõitja tuli välja kavala plaaniga, kuidas Venemaa ja Norra tähtedele vastu saada

Cologna ja Niskanen olid ainsad mehed, kes tänavu venelaste ja norrakate kõrval Tour de Ski üldarvestuses esikümnesse mahtusid. Kogenud šveitslane tegi pakkumise kahekordsele olümpiavõitjale Niskanenile koos treenima hakata.

"Oleksime Iivoga koos treenides tugevamad," rääkis Cologna Iltalehti vahendusel. "Ma võiksin mõneks nädalaks Soome tulla ja tema samamoodi hiljem Šveitsi tulla treenimiseks. Koos töötades oleksime kindlasti võimelised Venemaa ja Norra tähed kinni püüdma."

"Koostöö tuleks väga kasuks," jätkas šveitslane. "Ma ei usu, et Niskanen praegu oma koondisekaaslastelt piisavalt abi saab."

Cologna plaani kiitis takka Soome suusatreener Toni Roponen. "Väga mõistlik mõte. Kui kellestki võiks Iivole kasu olla, siis see oleks Cologna. Ta on väga kogenud mees, kes on jätkuvalt kiire."

Šveitslase näol on tegemist neljakordse MK-sarja üldvõitjaga. "See näitab, et ta tahab jätkuvalt võita. Ühtlasi näitab Cologna üles väga intelligentset suhtumist," lisas Roponen.