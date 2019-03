Neli tundi üle kuulatud lokulööja Dürr tunnistas dopingu tarvitamist, aga mitte kontakti jagamist

Dürr on mees, kelle ülestunnistus jaanuaris Saksa ARD kanalis linastunud filmis oli üheks peamiseks ajendiks möödunud kolmapäeval Austria ja Saksa politsei poolt korraldatud reidides, mille käigus nabiti kinni ka Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Tänaseks on doktor Schmidti teenuste kasutamist tunnistanud ka Algo Kärp ning Austria jalgratturid Georg Preidler ja Stefan Denifl.

Baldauf ja Hauke on erinevates intervjuudes tunnistanud, et said Erfurtis tegutsenud dopingutohtri, nüüd Müncheni vanglas istuva Mark Schmidti kontakti just Dürrilt. Viimase sõnul pole tema aga Schmidti teenuseid teistele sportlastele vahendanud.

ARD saate "Sportschau" veebikülg kirjutab, et Dürri kuulati Innsbrucki jaoskonnas üle neli tundi ning kohal viibis ka tema sakslasest advokaat Michael Lehner. Dürr vabastati vahi alt teisipäeva hilisõhtul. Prokuratuuri sõnul pole alust kahtlustada, et Dürr võiks edasist uurimise käiku mõjutada.