Neivelt sööstis Veerpalu kaitsma: ta on ajakirjanike poolt ära hirmutatud

"Suusamaa Norra sportlane saab poolteist aastat võistluskeeldu ja peale seda võistleb ning võidab edasi. Ja on jälle rahvuskangelane. Talle on andestatud. Meie aga oleme oma olümpiasangari nii ära hirmutanud, et ta ei taha isegi intervjuud anda. Kas seda kõike ei ole mitte liiast? Kas me pole mitte avaliku süüdistamisega üle piiri läinud?" küsib Neivelt oma päevakommentaaris.

Kui Veerpalu hoolealune ja poeg satuvad üheaegselt maailmameistrivõistlustel dopinguskandaali keskmesse, kas siis ajakirjandusel on põhjust olümpiavõitjalt mingisugust selgitust oodata. Või tõesõna ei tohiks küsimusi esitada?

Mis teie arvate, head lugejad?