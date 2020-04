Naise raske haigus sunnib Norra treeneri suusakoondise juurest lahkuma

"Ma pidin paraku lepingu pikendamisest keelduma. Tahan väga jätkata, aga mind on rohkem kodus vaja, et saaksin olla toeks oma naisele ja kahele pojale," rääkis Rogn Norra rahvusringhäälingule.

Rogn avaldas, et tema abikaasa on viimaste aastate jooksul jäänud raskelt haigeks ning vajab kõhunäärme siirdamist. Rogni naine on detsembrist saadik oodanud organidoonori järjekorras ning seega pole teada, millal norralanna operatsioonile võib pääseda. "Järjekord on võrdlemisi lühike, aga oluline on õige doonor leida."

Rogni juhtnööride järgi harjutasid teiste seas Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla ja Therese Johaug. "Esiteks tahan öelda, et kaotasime Geir Endre näol uskumatult andeka treeneri. Ta on mänginud mu elus viimastel aastatel suurt rolli," rääkis Johaug. "Tänan teda kõige eest ning soovin talle edu tulevikus."

Rogn lisas, et loodab tulevikus suusatamise juurde tagasi tulla. "Võib-olla on olukord paari aasta pärast teistsugune. Tulen treenerina tagasi. See on ikkagi minu unistuste amet ja sellest on raske loobuda."