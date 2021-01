Murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustele teiste alade esindajad koroona tõttu starti ei pääse

Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk rääkis Delfile, et põhjus peitub koroonapandeemiast tingitud piirangutes. "Praegustes tingimustes saame starti lubada ainult suusakoondise liikmed ja suusakoondise kandidaadid," rääkis ta. "Kandidaatideks on need, kellel on aktiivne FIS-i litsents olemas."

Möödunud nädalal toimusid murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlused klassikatehnikas ning siis olid stardis ka laskesuusatajad, kes jõudsid ka medaliteni - nii Raido Ränkel kui Johanna Talihärm teenisid hõbemedalid. "Mõnedel laskesuusatajatel on olemas ka murdmaasuusatamise litsentsid," selgitas Nurk, tuues välja just Ränkeli ja Talihärma.

Ränkeli ja Talihärma puhul on võistlusel mitte osalemise põhjus selge. Nimelt on sel nädalavahetusel kavas ka laskesuusatamise Eesti meistivõistlused. Küll aga soovisid kuuldavasti pühapäeval lisaks murdmaasuusatajatele võistelda teiste hulgas 21-aastane laskesuusataja Marten Aolaid ja kergejõustiklane Laura Maasik, kuid nüüd jääb neil startimata.

Delfile laekunud vihje kohaselt võis lisaks koroonale olla põhjus ka selles, et soovitakse vältida olukorda, kus mõne teise ala esindajad võtaksid murdmaasuusatajate eest medaleid. "Ei, ei, sellist olukorda kindlasti pole. Seda enam, et laskesuusatajad on alati käinud meil võistlemas. Praegu on puhtalt koroona tõttu osalejate arv piiratud ja ainult koondiseliikmed ning kandidaadid saavad osaleda," lükkas Nurk väite ümber. "Kuskilt tuleb lihtsalt piir tõmmata. Kindlasti ei ole see seotud sellega. Lisaks on laskesuusatajatel endal sel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlused. Konkurents on meil alati teretulnud."