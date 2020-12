Murdmaasuusataja karm nädalavahetus: jõin ennast täis ja võistlesin MK-etapil tugevas pohmellis

34-aastane Einarsson sai reede hommikul teada, et tema treener Vegard Karlströmi koroonaproov oli positiivne. Suusataja oli juhendajaga lähikontaktis olnud ja ta oli kindel, et teda rajale ei lasta.

"Jõin paar drinki ja pudeli veini. Soomes on alkohol odav. Arvasin, et mind ootab pikk karatiiniperiood, mis oleks väga halb olnud. Ma oleks Islandile tagasi jõudnud alles vahetult enne jõule. Mul on kodus kolm last ja rase tüdruksõber. Olin tujust ära," rääkis Einarsson Iltalehtile.

Reede õhtul selgus, et treeneri kordusproov osutus negatiivseks.

"Lõpetasin kohe joomise," meenutas Einarsson. Ta sai rahvusvaheliselt suusaliidult loa laupäeval võistelda, kuigi minituuri reeglid näevad ette, et poole tuuri pealt võistluskarusselliga liituda ei saa.

"Laupäeval oli halb sõit. Pühapäeval oli juba parem, sest mul polnud enam tugevat pohmelli. Tunne on hea, sest sain tagasi Islandile minna," lausus Islandi sportlane.

Einarsson pole sugugi suvaline suusataja. Ta sai 2019. aasta MM-il 50 km vabatehnikasõidus 18. koha, samale positsioonile on ta kahel korral jõudnud ka MK-sarjas. Rukal nii hästi ei läinud, Einarsson sai laupäeval 15 km klassikasõidus 65. koha, pühapäevase jälitussõidu lõpetas ta 58. kohal.