"Milleks selline asi?" Norralased süüdistavad kukkumises Bolšunovi, venelane tegi konkurentide aadressil sapise märkuse

Bolšunov ega ka Holund endal süüd ei näinud, valesti olevat tegutsenud konkurent. Paraku pole kokkupõrkest lähikaadreid, aga ülekandest tundub, et Bolšunov sõitis Holundile tagant sisse. Kas norralane aitas kokkupõrkele kuidagi kaasa, pole videopildist näha.

"Norralaste taktika töötas," rääkis viiendana lõpetanud Bolšunov pärast finišit telekanalile Matš TV. "Viimasel laskumisel kukkus Holund mulle otsa ja ülejäänud norralased pääsesid eest ära. Mul polnud mingit võimalust. Olgu, ta ei teinud seda meelega. Võin täna kaotusega leppida. Laseme norralastel rõõmustada, maailmameistrivõistlused on kättemaksmise koht. Loodan, et olen MM-il pisut paremas vormis."

Kuuendaks tulnud Holund oli vastupidisel arvamusel.

"Bolšunov sõitis mu kurvis pikali. Mõlemad kepid läksid pooleks ja lendasin piirdeaeda. Sõit oli rikutud. Läksin pärast finišit tema juurde ja küsisin, et milleks on sellist asja vaja? Mis selle mõte on? Sõidu saatust ei otsustata selles kurvis. Seal oli piisavalt ruumi," rääkis Holund Norra rahvusringhäälingule.

Kolmanda koha saanud Paal Golberg lisas: "Bolšunov peaks Holundi ees vabandama, ta sõitis Holundile tagant sisse. Ta proovis mööda minna, aga ruumi jäi väheks."

Sõna sai ka viimaste aastate edukaim norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes täna kaasa ei teinud.

"Näitasime, et suudame Bolšunovi võita. Kui norralased MK-sarjas ei võistelnud, polnud talle vastaseid. Tore, et talle koha kätte näitasime. Usun, et (Lahti MK-etapi võitnud) Emil Iversen oleks Bolšunovi võitnud isegi siis, kui Bolšunov poleks kukkunud. Vahet pole, kas ta oleks finišisirgele tulnud esimese või teisena, ta oleks ikkagi võitnud," rääkis Kläbo Aftenpostenile.

Võitjaks tulnud Iversen edestas 0,4 sekundiga Sjur Röthet, Paal Golberg kaotas 6,6 sekundiga. Viimasel laskumisel kukkunud Simen Hegstad Krüger jäi Iversenist maha 9,5 sekundiga.