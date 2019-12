Mille nimel!? Pyeongchangi olümpiale sõitnud suusatajad seadsid lisakoguse verd kehasse süstides oma elud ohtu

"Ideaalne. Tulen siis terve kotiga," kirjutas Schmidt vastu. "Näeme homme!"



Erfurti dopingukliinik asus selles majas. Foto: Imago Sport/Scanpix



Schmidt käis tihti sportlaste verd vahetamas isiklikult, kuid saatis oma abilisi seda tegema Hawaiile, Californiasse ja üle Euroopa ning isegi Lõuna-Koreasse taliolümpiamängudele. Kuna külmutuskapp täis verekotikesi oleks lennujaama turvakontrollis kahtlust äratanud, leiti teine lahendus: sportlane ise viis vajaliku vere oma kehas võistluspaika. See süstiti tema kehasse umbes 15 minutit enne lennujaama siirdumist. Kõik sellised protseduurid toimusid Frankfurtis lennujaama lähistel. Lõuna-Koreas maandudes võeti sama kogus verd sportlaselt välja ning süstiti tagasi vahetult enne võistlusstarti.

Sellega seati sportlaste elu tõsisesse ohtu, sest pika lennureisi ajal oli neil sees kõvasti rohkem verd, kui nende keha vajaks.

SMS-idest selgub veel, et dopingu manustamisel - eriti kasvuhormooni - tekkisid sportlastel ka mitmed probleemid. Näiteks kaebas üks sportlane, et pärast kasvuhormooni võtmist on ta kimpus olnud kõrge hemoglobiini näitajaga. "Hemoglobiin on üle 19. Kas ma saan seda korrigeerida?" küsis ta Schmidtilt.

"Keeruline," vastas doktor. "Kui näit on selline, pead sa veretesti vältima!!!"

