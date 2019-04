Mika Myllylä tütar isale püstitatavast ausambast: see on lihtsalt kole!

2011. aastal meie seast lahkunud Myllylä auks püsti pandav ausammas on mehe sugulaste sõnul inetu ning toob pigem meelde seetõttu halbu mälestusi. Lisaks leiavad sugulased, et neid oleks tulnud samuti kaasata ja nad oleksid pidanud saama öelda sõna sekka kavandi tegemisel.

Eriti pettunud on suusalegendi 19-aastane tütar Olivia, kes teeb ausamba täiesti maha. „Ma ei lähe Haapajärvile seda kuju vaatama. Ma arvan, et see annab isa karjääri valesti edasi,“ viitas ta sellele, et kujule pandud nimi ei ole sobilik. Nimega viidatakse ootamatult katkenud teekonnale ehk sealt võib viiteid välja lugeda nii mehe surmale kui ka dopinguga põrumisele.

„Ausalt öeldes on see kuju lihtsalt kole. Mulle öeldi, et eesmärk oli teha kuju isale võimalikult sarnane. Juba miniatuurset kuju nähes oli selge, et see ei ole lubatule sarnane,“ sõnas ta.

Kuju maksumus peaks umbkaudselt olema 100 000 eurot.

