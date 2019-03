Mida ütles dopinguskandaali sattunud Andrus Veerpalu EOK presidendile Urmas Sõõrumaale?

Nii läkski. Eile teatas Kärp Õhtulehe vahendusel, et temagi on tarvitanud veredopingut nagu Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Kui Tammjärv ja Kärp on öelnud, et nemad said dopingutohtri kontakti Alaverilt, kes neile selle idee välja käis, siis Andreas ja Andrus Veerpalu pole sel teemal suud avanud. Teada on vaid see, et Tammjärve kinnitusel oli ka vanem Veerpalu veredopingu kasutamisest teadlik.