Mati Alaveri endine hoolealune: austan Matit senini, minu silmis pole ta ka praegu muutunud

Kõrge sõnul pole Alaver talle kunagi veredopingut ega muid keelatud meetodeid pakkunud. Ja kui oleks, öelnuks Kõrge ilmselt "ei".

Delfi avaldab väljavõtte toimikust, kus olid Kõrge ütlused:

"Mati Alaverist olen alati väga lugu pidanud ja tema treeningplaane ning teda ennast usaldanud. Sain temaga väga hästi läbi. Mati oli kõigi silmis autoriteet, kõik austasid ja kuulasid teda.

Kui kuulsin, et Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, samuti Poltoranin, Seefeldis dopinguskandaali sattusid, arvasin millegipärast kohe, et Mati on sellesse segatud. Ma ei oskagi öelda, miks ma nii arvasin, võib olla seetõttu, et Mati oli Kareli ja Poltoranini treener. Andreas treenis oma isaga. Mati puutus Andreasega kokku ainult laagrites (Mati ütles talle nt kuidas tehnikat parandada jmt, tavaline suhtlus). Treeningplaane koostas talle isa, meiega ta koos plaane ei teinud.

Minule ei ole Mati kunagi pakkunud veredopingu kasutamist ja me ei ole temaga sellel teemal kunagi rääkinud. Ma ei ole kasutanud ka muid dopinguaineid. Mati ei ole mulle neid ka kunagi soovitanud ega pakkunud.

Suure tõenäosusega oleksin keeldunud veredopingu kasutamisest, kui Mati oleks mulle seda pakkunud. Kuigi usaldasin ja austasin teda, siis arvan, et selle koha peal oleksin suutnud küll ei öelda.

Minu silmis ei ole Mati ka praegu muutunud, austan teda senini, kuigi ma ei poolda dopingu kasutamist. Olen ka temaga peale skandaali suhelnud, ta küsib, kuidas mul läheb ja kas teen ikka trenni edasi."

Praegu treenin Kõrge RR spordiklubis.