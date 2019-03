Mati Alaver: mina vahendasin Tammjärvele vaid kontaktid, dopingu tarvitamist ma ei soovitanud

"Ma täna tunnistan, et aastal 2016 olin mina see, kes Karelile saksa spordiarsti Mark Schmidti kontakti andis. See on selgelt minu elu kõige suurem viga, mida siiralt kahetsen," vahendas Vikerraadio Alaveri sõnu Anu Sääritsale antud intervjuus.

Säärits kasutas küsimustes kolm korda väljendit "dopingu tarvitamist soovitama", iga kord reageeris Alaver lausega, kus täpsustas, et ta pole dopingu tarvitamist soovitanud, vaid lihtsalt vahendas kontakti.

Samuti väitis ta, et ei jaganud kontakti pelgalt dopinguainete hankimise eesmärgil: "Vaadake, seal ei ole mängus mitte ainult keelatud võtted või manipulatsioonid töövõime tõstmiseks, tegu oli ka väga võimeka spordifüsioloogiga, kes oli töötanud väga tugevates rattatiimides. Ta valdab ka treeningualast know-how'd."

Säärits küsis: Tammjärv sõnas, et on dopingut kasutanud kolm aastat. Miks tolereerisite dopingu kasutamist? "Ma ei saa tunnistada, et olen nii käitunud. Jään selle juurde, et andsin Karelile kontaktid."

Kuidas te arstiga tuttavaks saite? "Ma ei saaks öelda, et teda tunnen. Kuulsin temast esmakordselt aastal 2016."