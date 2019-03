Mati Alaver: mina andsin Tammjärvele vaid kontaktid, dopingu tarvitamist ma ei soovitanud

"Ma täna tunnistan, et aastal 2016 olin mina see, kes Karelile saksa spordiarsti Mark Schmidti kontakti andis. See on selgelt minu elu kõige suurem viga, mida siiralt kahetsen," vahendas Vikerraadio Alaveri sõnu.

Tammjärv sõnas, et on dopingut kasutanud kolm aastat. Miks tolereerisite dopingu kasutamist? "Ma ei saa tunnistada, et olen nii käitunud. Jään selle juurde, et andsin Karelile kontaktid."

Kuidas te arstiga tuttavaks saite? "Ma ei saaks öelda, et teda tunnen. Kuulsin temast esmakordselt aastal 2016."

"Mina ei soovitanud Tammjärvel dopingut tarvitada, vaid andsin talle kontaktid."

"Ei oska vastata," oli Alaveri vastus küsimusele, millal Andreas Veerpalu dopingut tarvitama hakkas. "Mina ei ole Mark Schmidti talle kunagi soovitanud."

Kas Andrus Veerpalu oma karjääri jooksul tarvitas veredopingut? "Andrus Veerpalu oma karjääri jooksul kindlasti ei kasutanud."