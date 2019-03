Mati Alaver: alustasin 1996. aastal ise täiesti tühjalt platsilt, eks nüüd tuleb suusatreeneritel kõvasti pingutada

Millisteks vastutusteks ja karistusteks te valmis olete?

Ma aktsepteerin kõiki karistusi. Mida iganes.

Treenerina on karjäär nüüd läbi?

Ma usun küll, suure tõenäosusega.

Eesti suusatamisele tähendab see, et sponsorid ütlevad ära; teised suusatajad, kes ei ole patustanud, jäävad ka rahata. Mida see tegelikult tervikuna tähendab?

Ühelt poolt on see väga kurb, aga teiselt poolt tuletan meelde, et ma alustasin ise 1996. aastal täiesti tühjalt platsilt, et luua sportlastele tingimused - Andrusele ja Jaagule ennekõike - et nad saaksid sporti teha. Eks nüüd suusatreeneritel tuleb kõvasti pingutada, aga ma ei usu, et meie noortespordist, noorte suusatamisest keegi sponsor peaks lahkuma.

Alustasite tühjalt platsilt, aga jätate tühja platsi?

Neid hinnanguid annab iga inimene ise ja neid hinnanguid mina aktsepteerin.

