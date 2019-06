Marko Kilp soovib tippsuusatajana jätkata: võimalik on ka Norra koondisega liitunud Kristjan Ilvese eeskuju järgimine

„Minul on kindlasti plaan suusatajana jätkata. Praegu teen selle nimel tööd, et leida treeningpartnereid ja eelarveks vajalik raha,“ rääkis Kilp Delfi Spordile. „Anti (Saarepuu) aitab ka nõu ja jõuga. Mõned Eestisse jäänud hooldemehed aitavad samuti.“

Kilp tõdes, et edasised plaanid on praegu paberil kirjas, kuid ta ei soovi kõike veel maha hõigata, kuna vajalik kindlus puudub. „Ettevalmistus praegu juba käib. Harjutan ikka Otepääl,“ tunnistas ta.

Kilbi sõnul on praegune seis kurb. Treeningpartnereid ei ole ning suusaliidu abile ei saa loota. „Kõva mõtlemine käib. Teen kõike praegu ise. Raha otsin ka ise. Kui asjad kokku saan, siis ei saa keegi öelda, et kulutan maksumaksja raha,“ sõnas ta. „Raha otsimine läheb ilmselt sügisesse välja. Esiemsed treeninglaagrid tuleb ikka juba varem ära teha.“

Kui kodumaalt kõike vajalikku kokku ei saa, siis Kilbi sõnul on olemas ka variant, et ta järgib kahevõistleja Kristjan Ilvese eeskuju. Eelmisel nädalal tuli Ilves avalikkuse ette uudisega, et edaspidi treenib ta koos Norra koondisega.

„Ei saa välistada, et tuleb Ilvese eeskuju järgida. Kindlasti tuleb praeguses olukorras ka välismaale vaadata,“ avaldas Kilp.

25-aastane Kilp on senise karjääri parimad tulemused saavutanud klassikasprindis. MK-sarjas on parimateks 2017. aasta Ruka MK-etapi 11. ja 2016. aasta 13. koht. Pyeongchangi olümpiamängudel saavutas ta 18. koha. 2015. aasta Lahti MM-il oli ta aga 36.