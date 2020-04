Marko Kilp alustab koostööd Rehemaa ja ilmselt ka Šmiguniga

Kilbil on suusõnaline kokkulepe endise koondisekaaslase Rehemaaga, et too aitab veidike oma põhitöö kõrvalt tal asju organiseerida ning tuleb talvel mõnda laagrisse ja mõnele võistlusele appi suuski testima, kirjutab Õhtuleht.

Otseselt treeneriks ei tihka Rehemaa end nimetada, sest tal pole vastavaid pabereid, kuid plaan on need lähitulevikus hankida.

"Algas sellest, et Marko küsis kevade poole mingiks MK-etapiks valmistudes, kas saaksin ühte laagrisse kaasa tulla," meenutab Rehemaa, kes töötab peamiselt maasikakasvatusega tegelevas sõbra firmas AranFarming ja teeb seal enda sõnul kõike, mida vaja.

"Võin ka selle välja öelda, et mingil määral kaasame Anatoli Šmiguni, kui tal juhuslikult ei teki Läti biatloniga mingit varianti."

