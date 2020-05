Marit Björgen astus Therese Johaugi kaitseks välja: tema dopingujuhtum erines teiste omast

Alates 1919. aastast välja antav auhind määratakse sportlasele, kes on näidanud silmapaistvad tulemusi vähemalt kahel erineval spordialal ning olnud üldiselt eeskujulik sportlane. Johaug pääses nominentide sekka tänu mullusel suusaalade Seefeldi MM-il võidetud kolmele MM-tiitlile ning triumfile Norra kergejõustiku meistrivõistlustel naiste 10 000 meetri jooksus.

Küsimusi on tekitanud aga Johaugi minevik. Teatavasti jäi Johaug 2016. aastal vahele anaboolse steroidi kasutamisega ning talle määrati lõpuks 18 kuu pikkune võistluskeeld, mille tõttu on norralanna nomineerimine Egebergi auhinnale jaganud inimesed kahte leeri. Johaug ise väitis, et keelatud aine sattus tema organismi tahtmatult: ta kasutas üht huulekreemi teadmata, et seal leidub dopingut.

Johaugi kaitseks astus välja kaheksakordne olümpiavõitja Marit Björgen. "Tema dopingujuhtum oli totaalselt erinev teistest juhtumitest. Talle määrati karistus, kuid samal ajal usuti, et ta ei tarvitanud seda teadlikult. Johaug on olnud läbinisti aus ning avatud sel teemal. Usun, et ta on fantastiline eeskuju ning inspiratsioon paljudele ja väärib antud auhinda," rääkis Björgen Norra rahvusringhäälingule.

"See on täpselt nagu iga teise asjagagi. On inimesi, kes suhtuvad positiivselt ja neid, kes jäävad kriitiliseks," kommenteeris Johaug ise. "Mina naudin jooksmist ja suusatamist ning sportlasena arenemist. Tänu sellele olen jõudnud nii kaugele, kus ma praegu olen."

Kas oled viimastel aastatel paksemat nahka kasvatanud? "Olen varemgi sellises olukorras olnud. Tunnen end enesekindlalt ning minu jaoks on kõige tähtsam, et ma naudiksin sporti ning areneksin edasi."