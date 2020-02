Marit Björgen astus Johaugi kaitseks välja: teised peaksid rohkem pingutama

"Teised peaksid jälgima, mida Johaug teeb," sõnas Björgen Dagbladeti vahendusel. "Ma usun, et ta treenib 200-300 tundi rohkem kui teised ning see toobki tulemused. Johaugi edu on raske töö tulemus ning ta on teinud seda juba aastaid. Konkurendid peaksid tegema paremini tööd, kui nad tahavad olla võimelised tippu jõuda. Therese ei saa seda teiste eest ju ära teha."

"Minu jaoks on see väga kurb. Therese näeb igapäevaselt vaeva enda arendamise nimel," jätkas Björgen, kes on Johaugiga sarnases situatsioonis olnud. "Tipus olles küsitakse, miks Norra niimoodi domineerib. Kui äkitselt pole ühtegi norralast poodiumil, imestavad kõik, mis on Norra murdmaasuusatamisega juhtunud. Raske on kõiki rahuldada."

Johaug on olnud tänavuse hooaja kindel valitseja ning alles nädal tagasi toiminud FIS-i suusatuuril võidutses ta konkurentide ees ligi neljaminutilise eduga. "Pean ennast alati kaitsma, sest ma sõidan nii kiiresti. Kui on jälitussõit, on kõik valesti. Kui on mõni pikk distants, on kõik valesti. Kui Tour de Ski lõppeb mäkketõusuga, kus olen kõige parem, öeldakse, et kõik on valesti. Nüüd lõpetasime jälitussõidga ja ma võitsin taas liiga suure vahega," rääkis Johaug Aftonbladetile.