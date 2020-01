Maa on must, lumi on vaid ilus mälestus. Tartu maratoni korraldajad: muretsemiseks on veel liiga vara

"Kui maratoni toimumisest rääkida, pole praegu muretsemiseks mingisugust mõtet. Aga kui räägime sellest, et kõige magusam suusatamise aeg on inimeste jaoks vastu taevast läinud, siis see teeb kindlasti murelikuks. Tartu maratoni ja meie suusasõprade käekäigule pole see hea uudis," rääkis Kelk Delfile.

Loogika ütleb, et kui maratoni toimumise ajaks ehk 16. veebruariks on harrastussportlasel lumekilomeetreid minimaalselt, kajastub see ka osalejate arvus. Kelk pole taolisi numbreid kokku löönud, aga ta tõdes, et must maa jätab vormile kindlasti jälje.

Pikemaajalist prognoosi pakkuvad venelaste Gismeteo ja ameeriklaste Accuweather näitavad, et Lõuna-Eesti kandis peaks temperatuur miinuspoolele langema jaanuarikuu keskel. Kuu viimasel dekaadil on oodata stabiilselt -5 kuni -10 kraadiseid näite.

Paraku pole kaugeleulatuvamad prognoosid usaldusväärsed. Seda märkis ka Kelk.

"Jälgin neid täiesti tavalise spordi-, suusa- ja ilmahuvilisena. Aga võtta neid kuu lõpuni ulatuvaid prognoose kuidagi muudmoodi kui populaarteadusliku arvamusavaldusena on täiesti mõttetu. Pikemalt kui neli-viis päeva pole need prognoosid mitte 50-60, vaid palju suurema küsitavusega."

Tartu juubelimaratoni korraldajatel - tänavu täitub esimesest Tartu suusamaratonist 60 aastat - on hoolimata lume puudumisest ka praegu käed-jalad tööd täis. Rajal on kõik ettevalmistused tehtud, aga büroos on kibedad ajad.

"Kokkulepete sõlmimine, läbirääkimised erinevate ülesannete läbiviijatega ja rahastamisasjade ettevalmistamine. Need võtavad oluliselt rohkem aega kui raja tegemine. Tänapäevase suure spordisündmuse puhul teistmoodi ei saagi," selgitas Kelk.