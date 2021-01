Lumi on libe, huvilised on rajal, aga võistelda ei saa. Maratonide korraldajad ootavad kõrgemalt poolt luba

Tartu maraton peaks toimuma 21. veebruaril, aga praegu kehtivate koroonapiirangute juures pole võimalik suuri võistlusi korraldada.

Välitingimustes on lubatud võistlused ainult kuni 25 osalejaga rühmas, kaasa arvatud juhendaja või treener. Tagatud peab olema, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Maratoni nii läbi ei vii.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles Delfile, et infot võiks tulla järgmisel nädalal.

"Küsige peaministrilt. Endiselt peaministrilt. Võib-olla tulevaselt," muheles Kelk alustuseks.

"Tegelikult on nii, et kõik otsad on üleval pool. Oleme teinud igasuguseid ettepanekuid, aga meil pole neile veel vastuseid. Järgmisel nädala on uudiseid loota küll, sest Terviseameti Lõuna osakonnaga on teisipäeva õhtul jutuajamine ja võib-olla räägime esmaspäeval ka Teadusnõukojaga. Kui nüüd asi hullemaks ei lähe ja neil on meie jaoks aega," lisas ta.

Tartu maratoni rada on Otepääst Elvani täispikkuses sõidetav. "Rajaga on igal juhul parim seis, mis viimastel aastatel olnud," ütles Kelk.

Detsembri alguses tutvustas Kelk erinevaid variante, kuidas Tartu maratoni tänavu toimuda võib. Loe viie variandi kohta pikemalt SIIT.

Estoloppeti esimese etapini, Viru maratonini, on aega vaid pisut üle kahe nädala. Maratoni peakorraldaja Evi Torm lootis, et valitsus arutab tänasel istungil piirangute lõdvendamist, ent ametlikel andmetel vaadatakse viiruseolukord üle järgmisel nädalal.

Et populaarsed rahvaspordiüritused toimuda saaks, on vaja kas eriluba või üldist piirangute lõdvendamist.

"Peaasi, et nad lubavad teha. Ilmselt mingeid kitsendusi tuleb nagunii, peame mõtlema, kuidas korraldada asju näiteks toitluspunktides ja kuidas läbi viia autasustamine. Mul on telefon punane, tuleb e-kirju ja Estoloppeti lehel küsitakse ka, et kas Viru maraton toimub. Aga ma ei oska enne midagi öelda, kui Terviseameti poolt mingi info tuleb," rääkis Torm.