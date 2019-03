Lõpuks see juhtus! Therese Johaug jäi ootamatult võidust ilma

When a sprint expert goes wild at the distance discipline 👉Stina Nilsson.. wow! 😲She takes the spectacular win at 10km C, +0.2 seconds before Therese Johaug and +1.5 seconds before Ingvild Flugstad Østberg! What a race!@cdmskidefondqc #fiscrosscountry



